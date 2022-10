Águilas pierde la primera serie de la temporada ante Sultanes

Águilas de Mexicali perdió la primera serie de la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacifico luego de caer 4-2 y 9-4, en la doble cartelera ante Sultanes de Monterrey que se disputó en el nido de los águilas.

En el primer juego, Sultanes rompió el cero en el segundo acto con un racimo de cuatro carreras; primero Fernando Pérez conectó un doble productor de dos carreras para el 2-0, donde Danny Ortiz e Issmael Salas anotaron para la causa regiomontana.

El ataque de Monterrey continuó con otro doblete de Carlos Soto que mandó a Pérez al plato para aumentar la diferencia 3-0, más tarde, Roberto Valenzuela sacó sencillo productor al jardín central para poner el juego 4-0.

Mexicali reaccionó hasta la cuarta entrada con dos carreras; Scott Schebier conectó doblete productor para que Coco Montes llegara al plato para poner la primera carrera emplumada, posteriormente, Chris Roberson pegó un rodado dentro del cuadro, el cual el tercera base de Sultanes no controló y con ello Schebier llegó a home para acercarse en el encuentro 4-2.

Normas Elenes (1-0) se llevó la victoria, trabajó una entrada completas, permitió un imparable y ponchó a un emplumado, mientras que Manuel Chávez (0-1) cargó con el revés, concedió seis hits, cuatro carreras, regaló un pasaporte y ponchó a seis rivales en tres entradas de acción. Jeff Singer (1) consiguió el salvamento, recetó dos chocolates en dos entradas de labor.

Para el segundo encuentro, de nueva cuenta Sultanes atacó muy temprano en el encuentro con un par de carreras en la primera alta, Roberto Valenzuela conectó un doblete productor de una carrera, donde Scott Schebler anotó la carrera de la quiniela, luego Jake Scheiner sacó un elevado de sacrificio para que Valenzuela llegar a la caja registradora y aumentó la diferencia 2-0.

En la tercera entrada Sultanes fabricó poderoso rally de siete carreras; Valenzuela, Fernando Pérez, Carlos Soto, Ricardo Serrano y Alberto Carreón se combinaron con imparables productores para aumentar la diferencia en el juego de 9-0.

La reacción emplumada llegó hasta el cuarto inning, primero Niko Vásquez conectó sencillo con dirección al jardín izquierdo para que Reynaldo Rodríguez llegara home, más tarde, Bernardo Heras sacó elevado de sacrificio, Anthony Giansanti anotó para el 9-2 y luego Luis Santos pegó sencillo, el cual aprovechó Niko Vásquez para llegar a home y poner la pizarra de 9-3. Por último en la sexta baja, Mexicali anotó una carrera más cortesía de Gilberto Vizcarra quien con un rodado dentro del cuadro provocó que Giansanti llegara tranquilamente al plato para poner la pizarra final de 9-3

Iván Zavala (1-0) reclamó el triunfo, no recibió daño en una entrada lanzada, mientras que Valente Bellozo (0-1) se llevó la derrota, permitió cinco rayitas, siete imparables y ponchó a dos hombres en dos entras y un tercio de labor.

PIZARRA – JUEGO 1



EQUIPO 123 456 7 C H E

MONTERREY 040 000 0 4 8 2

MEXICALI 000 200 0 2 4 2



PG: Normas Elenes (1-0)

PP: Manuel Chávez (0-1)

SV: Jeff Singer (1)

HR: No hubo

ESTADIO: Nido de los Águilas

DURACIÓN: 2:32



PIZARRA – JUEGO 2



EQUIPO 123 456 7 C H E

MONTERREY 207 000 0 9 9 2

MEXICALI 000 301 0 4 4 2



PG: Iván Zavala (1-0)

PP: Valente Bellozo (0-1)

SV: No hubo

HR: No hubo

ESTADIO: Nido de los Águilas.

DURACIÓN: 2:54