Águilas dejó escapar el triunfo ante Sultanes

Monterrey, Nuevo León.- De nueva cuenta el relevo emplumado dejó escapar la victoria y en este caso cayeron 2-1 ante Sultanes de Monterrey, cotejo que se disputó en el Estadio Mobil Súper.



A pesar de este descalabro, Mexicali no está eliminado, pero tendrá que esperar resultados no favorables para Obregón, Mazatlán y Los Mochis y así no alejarse de la zona de Playoffs que comenzarán el 1 de enero.



Con el marcador empatado 1-1 en la octava baja, los “Fantasmas Grises” tomaron ventaja por primera vez en el juego gracias a un sencillo de Edson García quien partió el diamante con un imparable para que Grant Witherspoon llegara con la carrera ganadora para el 2-1.



Los emplumados anotaron la carrera de la quiniela desde el primer acto con un doblete de Yangervis Solarte quien sacó la pelota a la pradera central donde aprovechó Reynaldo Rodríguez para llegar desde la primera base con la primera rayita.

En labor monticular por los Caballeros Águilas comenzó con el abridor Fernando Lozano quien sólo recibió un imparable, dos pasaportes y ponchó a tres regiomontanos en cinco entradas de labor, luego continuó Isaac Jiménez con un inning lanzado de un hit y una carrera. Posteriormente, Patrick Weigel salió con saldo blanco en un rollo.La victoria fue para Sam McWilliams (2-0) con un acto de labor y dos ponches, el descalabro fue para Jesús Cruz (0-2) con dos imparables, una carrera y un chocolate en sólo dos tercios lanzados. El rescate fue para Joe Riley (13) con dos ponches en un acto lanzado.Keyvius Sampson (2-3) abrirá por Mexicali y enfrentará a Stephen Tarpley (1-1) por Monterrey.EQUIPO 123 456 789 C H EMEXICALI 100 000 000 1 7 1MONTERREY 000 001 01x 2 4 4PG: Sam McWilliams (2-0)PP: Jesús Cruz (0-2)SV: Joe Riley (13)HR: MTY: Ricardo Serrano (2)ESTADIO: Mobil SúperASISTENCIA: 4,767DURACIÓN: 2:52