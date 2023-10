Águilas buscará extender el vuelo en Monterrey

Mexicali, Baja California.-Águilas de Mexicali buscará obtener su primer triunfo en calidad de visitante ya que visitará a Sultanes de Monterrey, hoy a las 16:00 horas (tiempo de Baja California) en el Palacio Sultán.

Esta visita representará el cierre de las series inaugurales de la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP).

El encargado de estar en la lomita de las responsabilidades por los emplumados será Marcelo Martínez quien debutó en la campaña anterior con Mexicali y terminó con tres triunfos y tres derrotas, consiguió 37 ponches y terminó con una efectividad de 1.62.

Por los “Fantasmas Grises”, será el debut de Yoanys Quiala con el equipo regio, su última aparición en la pelota invernal fue en el 2019-2020 con Los Cañeros de Los Mochis. En el presente año, lanzó con Unión Laguna donde terminó con cero triunfos y dos derrotas, logró sólo dos chocolates y terminó con 19.89 de efectividad.

Ambas novenas, se vieron las caras el pasado 13 de octubre, donde los emplumados derrotaron por blanqueada de 6-0 a los Sultanes, David Reyes se llevó la victoria y la derrota fue para Francisco Ríos. Además, Alejandro Flores debutó con los emplumados conectando un grand slam en la sexta entrada.

Águilas vs Sultanes

DÍA: Hoy

HORA: 16:00 horas

ESTADIO: Mobil Super

TV: Sky Deportes

RADIO: 910 AM

LANZADOR ÁGUILAS: Marcelo Martínez

LANZADOR SULTANES: Yoanys Quiala

OTROS ENFRENTAMIENTOS:

Jalisco vs Mazatlán

Obregón vs Hermosillo

Guasave vs Culiacán

