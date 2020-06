"Yummer", el misterio más extraño de Bob Esponja

Los orígenes de Yummer se remontan al 23 de mayo de 2020, cuando la cuenta de Twitter “The Art of Sponge Bob”, que se dedica a archivar arte y elementos visuales no usados de cualquier cosa oficial relacionada con el show de bob esponja. La cual compartió un tuit anunciando un reciente hallazgo, se trataba de una Sprite no utilizado dentro del juego “Bob esponja salva el día”.

El videojuego del sitio web de nickelodeon.com, contiene dentro de su código a una extraña criatura de nombre Yummer.

Lo que vendría desatando una serie de investigaciones en el código del juego Bob esponja salva el día, en busca de elementos que tuvieran al enigmático personaje.

Se pudo confirmar la existencia de Yummer dentro del juego, pero no tiene ninguna acción asignada, lo que significa que no hay manera de activar o hacerlo aparecer dentro del juego.

Seven2 es el estudio desarrollador del juego, quien ha creado juegos para Nickelodeon, Matel e incluso Disney.

El enigma de Yummer desato una serie de teorías en grupos de discord, quienes eran los encargados de investigar y analizar el código del juego.

Una de las más populares se refiere a un creepypasta de Nick Jr titulada Gregory’s room, según la historia es un episodio piloto de una serie que jamás vio la luz del día. También se creía que se podía invocar a Yummer al utilizar unos calcetines enlatados los cuales no tienen un propósito claro dentro del juego. También se creía que Yummer iba ser un easter egg muy aterrador como una queja de los desarrolladores a Nick, ya que Nickelodeon tiene fama de no tratar bien a sus empleados. Yummer se encontraba en una sección del juego que fue descartada pero aun podemos encontrar pistas de su existencia dentro del juego, pero aún persisten rastros de su existencia dentro del juego, como un personaje que aterrorizaba a todos dentro del crustáceo cascarudo. Entre tantas teorías finalmente uno de los desarrolladores de seven2 se comunico con uno de los usuarios de discord, quienes manejaban la investigación de Yummer. Tras haber recibido permiso del estudio para no filtrar información innecesaria, indicaron que solo se trataba de un arte de desahogo de uno de los desarrolladores, quien había salido de un divorcio hace poco tiempo.

El desarrollador de seven2 tenía la costumbre de crear esta clase de criaturas en sus trabajos y al final las eliminaba, pero en esta ocasión olvido borrar a Yummer y no se detectaron sus archivos hasta que la comunidad las encontró.

Sin embargo, aun con las declaraciones oficiales del estudio algunos detalles de la investigación con eran coherentes. Así que surgió una última fuente anónima con una gran cantidad de pruebas que validaban su versión de las cosas, desde pruebas de la creación de Yummer, el archivo original 3D y una pagina en Linkedin confirmando que trabajo en seven2.

Yummer solo fue una prueba de modelado en 3D, utilizaron el modelo durante años y se convirtió en un meme interno. Sirviendo como apoyo para ver como se verían algunos modelados dentro del juego.