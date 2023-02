Vuelve de EU a visitar a sus abuelos; se encuentra con triste realidad

En México, muchas familias están separadas debido a que alguno de sus integrantes tiene que ir a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. Ahora una historia en TikTok está generando reacciones entre los internautas porque un hombre tuvo que enfrentarse a la cruda realidad.

Un hombre regresó de Estados Unidos luego de 26 años para visitar a sus abuelos, que viven en Tecalitlán, Jalisco. Sin embargo, al llegar a la vivienda se encontró con algo triste.

El usuario en TikTok -@angel_alcant- publicó varios videos en su perfil de cuando llegó a la casa de sus abuelos para visitarlos. El hombre sale en el video gritando los nombres de ambos familiares, sin embargo, la casa estaba abandonada.

“Después de 26 años puede regresar a visitar a mis abuelos…”, dice el texto en la grabación del hombre.

“Les grité por su nombre y no me contestaron. Creo que no están, llegué tarde”, escribió el hombre en el clip que tenía de fondo la canción ‘Un millón de primaveras’, de Vicente Fernández.

En una segunda grabación publicado, el usuario da un recorrido dentro de la casa y se puede ver que está abandonada, indica Milenio.

Al final, en un tercer clip, el hombre visita a sus abuelos en el panteón y le da un abrazo a la tumba.

“No fue el abrazo anhelado que yo quería. Los visité en su nueva casa, un lugar que no te gustaría ir, el panteón. Lo que recibí fue un abrazo frío. De esos que te congelan el alma y el corazón. Pero yo sé que eres mi cuidan desde el cielo”, finalizó.

“Pensé que sí iban a estar en su casa”; “Me hizo llorar”; “Ay no!, me hiciste chillar”; “tardaste mucho en volver pensaste que eran eternos”; “llorar por desconocidos es mi pasión”, se puede ver en los comentarios.