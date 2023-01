Viral: Va al ginecólogo y quien la atiende resulta ser su ex

En Tiktok una joven de Perú contó que acudió al ginecólogo y no se imaginó que su ex sería quien la atendiera.

En su cuenta de Tiktok Katthy Liz, @katthyliz, subió la grabación de la anécdota en a que su ex pareja la atendió en una consulta ginecológica porque al llegar, su médico de cabecera no se encontraba.

“Cuando fui a la clínica el que me atendió fue mi ex. Yo ya tengo mi ginecólogo de cabecera, pero eso fue para sacar mis exámenes pre-operatorios y te piden todo, un chequeo completo”.

Ante esto fue que la canalizaron con otro doctor y quedó impactada al saber que se trataba de su ex pareja, con quien -aunado a la incómoda situación- nunca tuvo intimidad, de acuerdo con el story time de Katthy.

“Y lo peor de todo es que me tenían que tomar una prueba y tenía que estar con todas las patas así".

Al parecer los jóvenes no se veían desde hace 10 años al menos y fue extraño hablar con él sobre su vida sexual, aunque agregó que es un ginecólogo íntegro y amable.

Las reacciones más populares

Luego de la historia, usuarios de Tiktok comentaron algunas experiencias y hasta chistes sobre la situación, indica Milenio.

"Tenían asuntos sin resolver jajaja lo tenían pendiente".

"Nunca tuvieran nada y que de la nada ya te vea hasta el alma".

"A mí me toco que el enfermero era mi crush de la secu y estuvo presente cuando di luz jajaja y el me agarraba la mano".

"Me toco ver a un ex en el imss cuando me tocaba el papanicolao, le dije voy al baño y no regrese".