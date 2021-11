Viral: Transforma etiqueta de refresco para confesar su amor

Un joven tiktoker decidió poner toda su creatividad y editar la etiqueta de un refresco para pedirle a alguien que sea su novia. ¿Cuál fue el resultado? El joven demostró todo el proceso de esta transformación y el resultado se volvió viral en TikTok. ¿Cómo la hizo?

Fue a través de la plataforma de TikTok, en donde el usuario ‘cocoposer’ compartió cómo creó una etiqueta para un refresco diferente. En éste no vendría el clásico ‘exceso de sodio’ o bien la etiqueta nutricional.

Contrario a todo lo que se encuentra normalmente en el refresco, aunque sin cambiar su lugar de los elementos que conforman la etiqueta, el joven cambió las palabras. Por ejemplo, el apartado de ‘Alto en Azúcar’, lo cambió por ‘Alto en Dulzura’. Puso que la bebida contenía 100 por ciento ‘amor’ y hasta los números del código de barras los cambió por la palabra ‘AMOR’.

Lo que más llamó la atención fue el cambio de la leyenda en donde aparece el nombre del refresco y su eslogan para colocar ‘Te Amo ¿Quieres ser mi novia?’.

Para crear esta innovadora etiqueta, el joven usó photoshop, compró material parecido, midió la etiqueta original e imprimió su edición. El resultado se volvió viral. Su video ya cuenta con más de 1 millón de likes; más ocho millones de visualizaciones, indica Milenio.

“Ah webo, ahora deséenme suerte banda”; “Qué hermoso”; “SI no se me declaran con una coca no quiero nada”, se lee entre las reacciones.