Viral: Presenta su segundo libro pero nadie va a la exposición

Helena Estrada es una escritora argentina que presentó hace poco su segundo libro Dueña de tu dinero. La mujer reconoce que luego de su lanzamiento tuvo la oportunidad de asistir a unas cuantas presentaciones en donde firmó ejemplares y menciona que se sintió muy bien con ese tipo de actividades.

Una vez más se le presentó la posibilidad de realizar una firma de los ejemplares vendidos dentro de uno de los supermercados locales, Helena dijo que estaba emocionada e ilusionada por las fotografías que podían llegar a pedirle.

"Hace unos días, aprovechando un evento en el interior, surgió la posibilidad de firmar ejemplares en un shopping local. Preparando la valija, estando ilusionada, pensaba qué ponerme en función a las posibles fotos de ocasión, como corresponde", dice en su anécdota.

Estrada recuerda que estaba todo preparado para recibir a las personas que estuvieran dispuestos a convivir con ella, sin embargo, nadie fue a la firma.

"Cuando llego al lugar, habían puesto una mesa del patio de comidas con una silla en un ancho pasillo del Shopping, destinado para mí. Con algunos libros sobre la mesa, me acomodé y ahí me quedé. No vino nadie", recuerda aquel momento.

Decidió tomarse una foto en la que aparecen sus libros para recordar aquel momento y acompañarlo de un texto que compartió en Linkedln, en donde alcanzó un millón de reacciones de usuarios que aplaudían su valentía y coraje, indica Milenio.

Con felicidad, la escritora argentina reconoce en solo 48 horas pasó de estar en un pasillo vació y sola a recibir muchoa mensajes de personas en distintos países conmovidas por su historia.

"Este fue el sube y baja que me tocó en 48 horas. De un pasillo vacío y frío, a cientos de mensajes de distintos países que me conmueven, me interpelan, y son un tesoro", finalizó.