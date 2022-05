Viral: Mamá sube a escenario para ayudar a su hijo mientras bailaba

La mayoría de los padres de familia daría todo para ver ben a sus hijos, esta vez la red se conmovió con la decisión de una madre de subir al escenario para ayudar a su hijo que estaba nervioso e incómodo durante una presentación escolar.

La historia ocurrió en Bragança Paulista, Brasil y se volvió viral en dicho país, ahora le está dando la vuelta a otras entidades del mundo.

La madre del niño, Tabata Tavares, contó que su hijo Davi Lucca se sabía todos los pasos de la coreografía pero aquel día, los compañeros que bailaban con él se olvidaron de los pasos, así que él se desconcentró y se frustró, indica Milenio.

“Yo estaba frente al escenario animándolo para que fuera con sus amigos, para que siguiera bailando, pero hizo un puchero y yo ya sabía que iba a empezar a llorar. Le pedí a la coordinadora que me acercara a él y ella me lo trajo para que me consolara”, comentó la madre del niño.

La madre se subió al escenario y comenzó a bailar con su hijo, mostró su apoyo y logró que su hijo se animmara y siguiera con la rutina de baile.

“No conocía ningún paso. Yo miraba a los niños e imitaba. Todavía seguía diciendo que tenía que ir más rápido o más lento. Cuando terminó, me dio una sonrisa que valió la pena. No quería que quedara marcado como un mal día para él”, reveló.

El video que fue publicado por el padre del menor causó múltiples reacciones y se volvió viral.

“Publiqué con la idea de rendir homenaje a mi esposa, por su actitud. No me esperaba todo esto”, expresó el esposo de la madre viral.