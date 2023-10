Viral: Gatito finge ser un peluche para que un bebé no lo moleste

Ciudad de México.- Un pequeño gatito negro ha cautivado las redes sociales al ser el protagonista de un video que ha conmovido a usuarios de todo el mundo.

El clip, de tan solo 20 segundos de duración, muestra al minino acomodándose en la cuna del bebé. Al percatarse de que el bebé se acercaba, el felino permaneció completamente inmóvil, dando la impresión de ser un tierno peluche.

Esta enternecedora escena ha desencadenado una oleada de afecto y ha generado numerosos comentarios positivos.

Claramente es un agente de miau", "La estatua", "Si no me muevo no me ve, si no me muevo no me ve, uf lo logré", bromean algunos usuarios.