Viral | Joven se indigna porque su compañera no le quiso pasar la tarea y su enojo desata polémica

Ciudad de México.- Paola Morales, una estudiante universitaria y creadora de contenido de TikTok, ha causado revuelo en las redes sociales al publicar un video en el que muestra cómo una compañera de clase se negó a compartirle un ejercicio de estudio que necesitaba para preparar un examen.

Esto es una conversación con una persona de mi clase que estuvimos hablando el día anterior de un examen para ver qué era importante, lo que podría entrar y ahí me di cuenta de que el ejercicio que me había mencionado no lo tenía”, comenzó a relatar Paola en el video, el cuál ya cuenta con más de 400 mil reproducciones y 46 mil likes.

En el clip se puede ver la conversación de WhatsApp que mantuvieron ambas estudiantes. Morales le pidió a su compañera que le enviara el ejercicio, a lo que esta accedió en un principio, pero luego dejó de responderle. Al día siguiente, Morales le escribió de nuevo, pero no obtuvo ninguna respuesta.

“Supongo que no querrás pasármelo, no pasa nada”, le dijo Morales a su compañera.

La tiktoker expresó su indignación por la actitud de su compañera y la acusó de faltar al compañerismo y a la ética universitaria.

Si tú me preguntas a mí algo y yo sé la respuesta, te hago un video y te lo explico. A esta gente le falta compañerismo y en el día de mañana lo van a pagar. Esto es una carrera y tú vas a aprobar independientemente de que lo haga yo”, afirmó Morales en su video.

El video de Morales ha generado un debate en las redes sociales sobre la solidaridad y la competencia entre los estudiantes universitarios. Algunos usuarios han apoyado a Morales y han criticado a su compañera por ser egoísta y desleal. Otros, en cambio, han defendido el derecho de cada estudiante a decidir con quién y cómo comparte sus recursos de estudio.

“Yo no podría hacer eso, si puedo ayudar, siempre ayudo”, “Entiendo que quizás no sea tu caso, pero a veces también cansa que te pidan los apuntes, etc. los que ves que no hacen nada en clase”, “No entiendo a quienes ven la carrera como una competencia, deberíamos ayudarnos entre todos para ser mejores profesionales en el futuro”, “Toda la gente de la universidad es así”, “Encontrarás a muchas personas así en tu camino, quitarlas de tu lado es la mejor opción”, “A mí me llegaba a agobiar tanto que me pudieran apuntes (media clase)”, comentaron algunos usuarios.

Con información de Infobae México.

