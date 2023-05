Video: Youtubers son atacados por enjambre de abejas

Hermosillo, Sonora. - Leanne y Dan son los creadores de "The Buddymoon", un popular canal de Youtube donde la pareja comparte sus experiencias y viajes por todo el mundo. Ambos comenzaron a salir en la universidad y, después de graduarse, decidieron empezar a viajar juntos, creando el canal en el año 2016.

A la fecha, la plataforma de Youtube acumula casi 200 videos y ya cuenta con más de noventa mil seguidores. También tienen presencia en Instagram, TikTok y Patreon. Su contenido va desde divertidos recorridos por la ciudad hasta emocionantes excursiones por las montañas.

Hace poco, la pareja viajó al famoso Puente de los Nueve Arcos, ubicado en una pequeña ciudad en el distrito de Badulla de la provincia de Uva, Sri Lanka. Lo que parecía un recorrido normal se convirtió en una pesadilla cuando fueron atacados por varios enjambres de abejas melíferas gigantes.

En un video compartido por la pareja desde sus redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en que las personas se percataron de la presencia y ataque de las abejas. De inmediato, varios corrieron para buscar refugio, pero el youtuber decidió quedarse quieto en su intento por evitar el ataque del enjambre. La estrategia no resultó como esperaba y solo acumuló más abejas sobre su cuerpo. Tras ser picado varias veces, finalmente terminó por correr para escapar cuanto antes.

En una publicación que hicieron tras el incidente, la pareja mostró varias fotografías de su estancia en un hospital y agradecieron a los lugareños que los ayudaron de diferentes maneras: haciendo fuego, sacando todas sus picaduras, poniendo ungüento o llevándolos a buscar asistencia médica.

Más recientemente, volvieron a compartir contenido, una fotografía donde se les puede ver a ambos muy felices, momentos antes del ataque.

Aunque el día no resultó como esperábamos, todavía estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de viajar y seguir nuestros sueños. Leí algo recientemente que me quedó grabado; fue algo como esto… La vida es como un latido del corazón; tiene sus altibajos, y eso significa que estás viviendo. Cuando las cosas son constantes y planas, significa que has dejado de vivir. Para apreciar las alturas... y una cosa que este incidente de la abeja nos ha enseñado es que las cosas pueden cambiar en cuestión de un segundo. Tienes que vivir cada día como si fuera el último. Gracias a todos por todo su amor y apoyo y mensajes de recuperación. Esto fue solo un bache en el camino, y esperamos compartir más aventuras con ustedes pronto”, Así dieron por cerrada la aventura