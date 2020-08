Video: Se hace viral al intentara adivinar el significado de varias abreviaturas

Recientemente se hizo famoso un video en la plataforma de TikTok donde un señor trata de adivinar lo que significan las abreviaciones que utilizan los jóvenes para resumir palabras en sus mensajes de texto, el resultado divirtió y enterneció a Internet.

El usuario diegoytoys viralizó a su papá, cuando le preguntó el significado de varias abreviaturas. El señor, una persona visiblemente mayor, respondió con ingenio por lo que su hijo intentó hacerlo de nuevo y divertir a las redes sociales.

El tiktokero se acerca a su padre y le pregunta si puede responder a otras abreviaturas, a pesar de decir que tiene trabajo, el hombre se da un tiempo y responde a su hijo, aquí lo que dijo el famoso señor de TikTok.

NTP: No Te Preocupes.

NPI: No poseo Información.

OMG: Oh Me Siento Genial.

CHTM: Con Honor Tomemos Misa.

WTF: ¡Wow! Tu Fleco.

