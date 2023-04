Va al hospital por desgarre muscular; los doctores le dicen que le "quedan 7 meses de vida"

Kirsty Smitten, una reconocida científica británica, reveló su historia que ha conmovido en redes sociales porque la vida de la mujer de 28 años dio un giro inesperado cuando acudió al médico mientras se encontraba en uno de sus viajes de trabajo en Estados Unidos debido.

La científica creía que se había desgarrado un músculo, pero en realidad fue diagnosticada con un raro cáncer, según informó el medio The Post.

En noviembre pasado, Smitten se despertó de repente con mucho dolor en el pecho. Como viajaba mucho a los Estados Unidos por trabajo y tomaba aviones, su mamá pensó que podría ser un coágulo de sangre, por lo que acudieron al hospital.

“Toda mi salud estaba absolutamente bien. No tuve ningún problema con el ritmo cardíaco ni nada”, comentó Smitten a South West News Service.

La mujer dijo que los médicos sospecharon que se había dado un tirón muscular en el gimnasio y le recetaron medicamentos para calmar los dolores, pero sintió que algo más andaba mal, así que esperó 11 horas para una tomografía computarizada, que reveló un tumor en su corazón.

“Encontraron un tumor de 6 centímetros en mi corazón, lo que, obviamente, fue impactante, porque no tenía otros síntomas antes”, expresó Smitten.

Al principio los médicos no consideraron que el tumor fuera maligno debido a que el diagnóstico es bastante raro, sin embargo, luego meses de investigación, los médicos le dijeron a la mujer que tiene angiosarcoma cardiaco.

La esperanza de vida era bastante mala, tenía 68% de posibilidades de morir al año siguiente de su diagnóstico debido a que el tumor no se podía operar, sin embargo, aprovechando que es científica, llevó a cabo investigaciones y descubrió que algunas personas se les había extirpado y reconstruido el corazón mediante una cirugía.

Smitten buscó una segunda opinión del Royal Marsden Hospital, un centro de atención del cáncer en Londres. En ese lugar, aceptaron realizar la operación, lo que le daría solo un 10% de posibilidades de vivir cinco años más.

Pese a lo grave de su padecimiento, su corazón todavía funciona a plena capacidad, difunden.

“Si me ves ahora y antes cuando me diagnostican, todavía me veo absolutamente bien”, agrega Smitten. Y señala: “Si no fuera por el PICC (catéter central de inserción periférica) en mi brazo, nadie sabría que estaba enferma”.

“Mis amigos dicen: '¿Cómo estás pasando esto? Por qué te ves exactamente igual. Todavía puedo caminar y hacer ejercicio como si nada”.