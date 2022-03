VIRAL en TikTok: Mujer ayuda a hombre sin hogar, se enamora de él y ahora tienen dos hijos

OTTAWA, Canadá.- En TikTok se ha vuelto viral la historia de una joven que ayudó a un hombre sin hogar, del que se enamoró y con quien ahora tiene dos hijos y viven juntos en Canadá.

El joven en situación de calle solía rondar los alrededores de un supermercado, que también frecuentaba Jasmine Grogan, quien hace dos años lo conoció en ese lugar y le dio algo de dinero, pero nunca se imaginó lo que más adelante vendría.

Pese al amable gesto de ella, Macauleuy Maurchie no quiso aceptarlo y le ayudó a cargar las pesadas bolsas de compras

Ella dice que aunque el joven rechazó su ayuda, no pudo dejar de pensar en él y le ofreció más maneras de ayudarlo.

Conocí a un hombre en situación de calle un día cuando fui al supermercado para comprar alimentos. Le ofrecí dinero pero no lo aceptó. Entré [y] continué haciendo mi compra y no podía dejar de pensar en él. Salí y pregunté si podría ayudarlo de todos modos, dijo que no. Me preguntó si quería ayuda para subir mis compras a un taxi, le dije que sí“.