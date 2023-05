VIRAL: Vendedora endulza sandía con sustituto de azúcar y se vuelve viral

En un nuevo episodio del extravagante mundo de los tianguis, una situación captó la atención de los usuarios en redes sociales. Esto, debido a que una vendedora de frutas fue sorprendida "con las manos en la masa", endulzando una sandía con un sobre de sustituto de azúcar.

El incidente fue capturado y compartido en TikTok a través de la cuenta "La güerita del tianguis" (@lagueritadeltianguis). El video, que lleva por título "Un poquito de Splenda nada más", ya cuenta con más de 430 mil visualizaciones y más de 12 mil Me gusta.

En la grabación se puede observar a la vendedora añadiendo edulcorante artificial a una rebanada de sandía, todo esto sin ser detectada por los transeúntes. Además, aparece el mensaje "El secreto para una fruta dulce".

El clip se ha vuelto viral y ha generado una gran cantidad de reacciones muy divertidas, por parte de otros usuarios de la plataforma.

Algunos comentarios destacados incluyen: "Solo faltaba la fruta adulterada con azúcar", "Yo creyendo que se iba a rascar la axila o algo así", "Lo que siempre me ha sorprendido es la gente que se come la fruta que dan en el tianguis", "Pensé que la iba a esparcir con el dedo", "Con razón no bajo de peso", "Confirmo, una vez vi que le ponían Tang", "Eso lo hacen desde hace años, ¿no sabían?", "Solo le ponen a las pruebas que te dan", "Es para que brille", "Por eso no compro fruta partida" y "Ese truco es viejo".

Esta singular escena nos muestra una vez más las situaciones inesperadas y llamativas que pueden ocurrir en los tianguis, donde la realidad parece superar a la ficción.