VIRAL: "Sin amiguitas" Ponen a la venta novios de trapo

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se viralizó en redes sociales una publicación donde aparentemente en un negocio venden “novios de trapo”, después de que se diera a conocer la historia del hombre quien tiene una familia de trapo.

Viral

Aparentemente, una mujer emprendió el negocio en el que vende "novios de trapo" debido a la demanda de dicho personaje y presuntamente se agotaron en poco tiempo.

"Nenis vendo novios de trapo, no hablan con amiguitas, no coquetean con otras, no se van de peda" se puede leer en la publicación.

foto: captura de pantalla Facebook

Como era de esperarse, la publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios y tuvo miles de reacciones y comentarios de personas que tomaron con humor la escena.

"Informes, quiero uno", "¿dónde los venden?", "es real, quiero dos", "que más queda", "así no tengo con quien pelear", son algunos de los comentarios que se leen.