VIRAL: ¿Sin agua? Mujer se hace viral por lavar su ropa en una fuente en Monterrey

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se volvió viral en redes sociales un video en donde una mujer fue captada lavando su ropa en una fuente en Monterrey, Nuevo León.

En las imágenes se puede apreciar a una mujer utilizando el agua de la fuente del Paseo de Santa Lucía para lavar un pantalón, frotándolo con jabón y enjuagándolo con el agua de la fuente. Además, otras prendas están colocadas en una maceta grande para secarse después del proceso de lavarla.

Según el medio La Verdad, después de las imágenes la policía municipal de Monterrey intervino y le pidió que dejara de hacerlo, señalando que las fuentes públicas no están destinadas para actividades de lavado, especialmente porque el agua en estos espacios contiene químicos que podrían causar irritación en la piel.

Ilda, de 26 años, explicó que esta no era la primera vez que realizaba esta actividad en público, ya que no tiene una casa y no tiene acceso a otros recursos. Además, reveló que enfrenta un conflicto familiar relacionado con una herencia de una casa, lo que la deja sin un lugar donde vivir y la obliga a ejecutar estas tareas en la calle.

A pesar de que la acción de Ilda merecía una multa administrativa, la policía no la arrestó ni multó.

En su lugar, la invitaron a buscar ayuda entre sus familiares, pero ella argumentó que debido a los problemas legales que enfrenta con su familia, no puede pedir ayuda ni verlos. Finalmente, Ilda acató la orden de los policías y se retiró del sitio.

