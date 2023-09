VIRAL: Ropa de la paca japonesa con playeras mexicanas de estados y de partidos políticos causan furor en redes

Un nuevo video se ha vuelto viral, el cual cuenta con más de 1.4 millones de reproducciones en TikTok. El clip fue subido por el usuario @userw0xf9jc42c, donde nos muestra una faceta interesante de la cultura japonesa: la 'paca' japonesa llena de playeras mexicanas.

Este sorprendente descubrimiento dejó boquiabiertos a los espectadores, quienes nunca imaginaron encontrar prendas tan familiares en tierras japonesas. El video, que lleva el titulo de:

El objetivo del video era ilustrar que las expectativas de la ropa que se encuentra en las 'paca' japonesas eran altas, pero el usuario se llevó una sorpresa inesperada.

El usuario capturó imágenes de algunas de las playeras que encontró en esta 'paca' japonesa. Una de ellas representaba Acapulco con un diseño colorido que mostraba un crucero y seis delfines. La segunda prenda era una chamarra blanca de Cozumel, con un diseño alusivo a la playa y, lo más destacado, aún tenía su etiqueta, lo que sugería que era completamente nueva.

Otra camiseta hacía referencia a Mazatlán con cuatro veleros en la playa, mientras que otra, también con etiqueta, provenía de Cabo San Lucas y presentaba un diseño de sombrillas en la playa.

La imagen final del video mostraba varias playeras a la venta con precios en yenes, equivalentes a poco más de 11 pesos mexicanos cada una. En medio de estas, se destacaba una prenda de la campaña electoral de 2012 del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este peculiar hallazgo desató una serie de comentarios entre los usuarios, quienes compartieron sus propias experiencias y anécdotas relacionadas con la 'paca' japonesa:

- “Faltó la playera que diga 'alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Acapulco'.”

- "La 'paca' en Asia es otro nivel, en un programa de Tailandia un chico traía una sudadera de una secu de México."

- "No puedo dejar de imaginar que ahora hay un japonés con su playera de Peña Nieto jajajajaja."