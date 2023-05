VIRAL: Repartidor de agua le envía audio equivocado a su clienta “la loca”

CIUDAD DE MÉXICO.-En Twitter es muy común que se visualice ciertas historias que los usuarios cuentan, como lo que le paso a esta joven, quien se hizo viral después de contar lo que le sucedió cuando hizo un pedido.

En la publicación se dejó un video donde se escucha el audio que el repartidor le envió a ella equivocadamente a través de WhatsApp.

Resulta que la joven le había hecho un pedido de dos bidones y por equivocación el repartidor le envió a través de WhatsApp un audio, el cual no era para ella, sino para el que iría a dejar el pedido, pero el final fue lo mejor.

"Le pido al chico que me trae agua, que me deje 2 bidones, se equivoca y me contesta con un audio que era para los del camión: ‘La que quiere 2 bidones es la de la calle xxx al fondo, la loca’", escribió la chica, haciendo referencia a que el mensaje de voz estaba dirigido para los colegas del repartidor y no para ella.