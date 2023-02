VIRAL: ¡Que tierno! Joven le regala becerro a su novia en San Valentin

HERMOSILLO, Sonora.- Después del festejo del 14 de febrero, muchas historias de amor se volvió virales y por ello, ahora se ha popularizado un joven que regaló un becerro.

Mediante TikTok se aprecia el clip que aparentemente ocurrió en Nayarit.

Viral

En el clip se puede apreciar al romántico hombre que camina con un ramo de rosas y lo acompaña un amigo que cargaba un becerro con un moño en el cuello. Cuando el joven llegó con la chica, está, lo miró sorprendida y no podía creer lo que estaba viendo.

"No se acepta menos" se lee en la descripción del video.



En la descripción del video publicado, los internautas explicaron que un regalo así se debe valorar y que ya no esperan menos que un becerro para el próximo año.

El video acumula 13 millones de reproducciones y cientos de comentarios como: "viendo un becerro como de 10 mil pesos y a mí solo me dieron flores", "yo como la de la voz de fondo yo quiero un Novio ranchero", "Un regalito de 15 mil pesitos mas o menos", "si no es así no quiero nada", son algunos que se leen.

