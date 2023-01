VIRAL: Papá pone a su hija a vender mazapanes porque no le gusta la escuela

HERMOSILLO,Sonora.- En TikTok podemos encontrar contenido muy variado y situaciones que nos muestran lo que viven día a día las personas.

Por ello, ahora se ha viralizado un clip donde un padre habría hecho que su hija vendiera mazapanes, ya que al parecer no le gustaba estudiar.

Viral

En el clip compartido por la cuenta @jesusmarquez8033 se puede apreciar como un hombre va en su automóvil y graba a una niña en la banqueta que sostenía en su mano una caja de mazapanes.

“¿A cuánto los mazapanes?, quiero un mazapán, ¿A cuánto los das?”, se escucha decir al hombre, después continúa hablando: "No quieres estudiar, póngase a vender, mire, entré ahí a la papelería, a vender, póngase a trabajar mazapanera. Grita: '¡Mazapanes, mazapanes!, no soy buena para la escuela, no me gusta, voy a vender mazapanes ahora".

Ante tales comentarios, la niña se muestra nerviosa y con pena de las palabras de su padre.

Como era de esperarse, el video llamó la atención de miles de usuarios en redes y creó un debate sobre la lección que el padre le intenta dar a su hija.

Muchos estuvieron en contra y otros a favor del castigo de vender mazapanes en la calle por no querer ir a la escuela ni estudiar.

