VIRAL: ¿Ovni o pastel? Recrean famoso 'alien' en pastel

HERMOSILLO, Sonora.- Hace algunos días el periodista y ufólogo mexicano, Jaime Maussan, presentó una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde desveló dos cuerpos momificados de origen no identificado.

Debido a ello, en redes sociales no se ha hablado de otra cosa más de la impresión que les causo dicha escena.

Sin embargo, los usuarios no perdonan nada y a todo le buscan lo cómico y como sacarle algún tipo de burla, por lo que los memes no se hicieron esperar.

Viral

Ahora, se viralizó un video en donde un pastelero recreó uno de los cuerpos momificados y lo hizo de una manera muy singular y comestible.

Aparentemente, tomó la imagen y semejanza y lo convirtió en un pastel, así lo deja ver en el clip en donde hace unas tomas de apreciación para después partir con un cuchillo y sacarle una gran rebanada de pastel.

Noooo humanos, así noooo, todo lo hacen broma ��♂️�� pic.twitter.com/JoipJL6AzX— Conspiraciones (@ConspiracionESP) September 15, 2023

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios.