VIRAL: Niño conquista en redes al elegir canciones de Kiss en lugar de canciones infantiles

Si bien las canciones infantiles suelen dominar los primeros años de vida, la influencia de los gustos musicales de los padres también juega un papel importante en la elección musical de los niños. Un ejemplo llamativo de esto se manifestó recientemente a través de un video viral en TikTok.

Recientemente un video se volvió viral, luego de que un niño captó la atención de los espectadores al mostrar una preferencia poco convencional para su edad. En lugar de las típicas melodías infantiles, el niño demostró un amor evidente por "I Was Made for Lovin' You", una de las canciones más icónicas de la legendaria banda de rock, Kiss.

La sorprendente elección musical del niño podría haber sido influenciada por su entorno familiar, en el que esta canción de rock clásico podría haber sido reproducida desde su nacimiento o a través de los gustos musicales de sus padres. La reacción emocional del niño al escuchar esta melodía sugiere que la música tiene el poder de afectarnos desde una edad muy temprana.

Aunque los detalles detrás de cómo esta canción llegó a ser parte del repertorio del niño no están completamente claros, la respuesta de los usuarios en TikTok ha sido asombrosa. El video ha acumulado más de 7 millones de reproducciones y los comentarios reflejan la admiración por la elección musical del niño y su reacción emocional.

Algunos usuarios compartieron sus propias experiencias, destacando cómo los gustos musicales se transmiten de generación en generación.

"Mi papá me enseñó Kiss", "Ese niño tiene mejor herencia que cualquier terreno" y "Se nace con el gusto y qué buen gusto tiene" son algunos de los comentarios de los usuarios.

La historia del niño que eligió el rock clásico sobre las canciones infantiles demuestra que la pasión por la música puede manifestarse de maneras inesperadas y hermosas.