VIRAL: Mujer estadounidense se “indigna” porque el perro que adoptó solo entiende español

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral en redes sociales la historia de una mujer llamada Kalee McGee quien decidió adoptar a un perrito sin imaginar la sorpresa que se llevaría.

La protagonista del video viral quedó totalmente “indignada” al darse cuenta de que el can solo entiende el idioma español.

Viral

En el video dio a conocer la chistosa situación de su perro chihuahua y que este ignora a todos los que le hablan.

“Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, supergenial. Parece que tiene algo de entrenamiento, pero no nos escucha”, informó la chica.

Según ella, el can no reacciona cuando le hablan en inglés, pero sí en español. Ella misma se encargó de comprobarlo en su video viral, pues grabó a la pequeña mascota, haciéndole caso en todo cuando se le hablaba en este idioma e ignorándola al momento de darle algunas órdenes en la lengua inglesa.



Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula 4 millones de reproducciones y cientos de comentarios que tomaron con humor la escena.