VIRAL: Motociclista se hace viral por curiosos letrero en la espalda

HERMOSILLO, Sonora.- Se viralizó un video en TikTok que conmovió a los usuarios al mostrar a un motociclista recorriendo las calles con un peculiar letrero en su espalda.

Viral

El calor era de un color verde bastante llamativo para atraer la atención de los conductores, para que se dieran cuenta de que era un novato utilizando su motocicleta y fueran comprensibles con ella: "Soy nueva manejando moto, ¡Tengo Miedo! Tengan paciencia, guarden su distancia, gracias", escribió.

Como era de esperarse, el video pronto se hizo viral y la comunidad de TikTok se dividió entre aquellos que encontraron con mucho humor el letrero y los que comprendieron el temor de la joven por salir a las calles de la ciudad siendo un novato.

"Ya deberían sacar chalecos con estas leyendas para los nuevos", "Aun con miedo lo estás haciendo , tú puedes", "Ay ojalá todos fueran comprensivos, yo aprendiendo en un carro de una escuela de manejo me sonaban la bocina y me alegaban de todo", "Más vale prevenir , te cuido me cuidas", "Suerte!! y tengan paciencia", son algunos de los comentarios que se leen.