VIRAL: Llamó a su bebé con el nombre de su ‘bocadillo favorito’ y enojó a miles de madres

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna la maternidad es inolvidable y todo un desafío para las mujeres, así como también cada una pasa por cosas distintas en su etapa.

No obstante, el caso de esta madre estadounidense llevó las cosas a otro nivel: ella eligió el nombre menos esperado para una niña, ¿De verdad se inspiró en un bocadillo? Usuarios quedaron en ‘shock’ por esta revelación y no dudaron en criticar el actuar de esta madre.

Viral

En medio de la difícil decisión de elegir un nombre para una bebé, Chantel hizo uso de su gran sentido del humor y su personalidad para tratar de hallar el mejor ‘nombre’. De hecho, en su video viralella comía de una lata de pepinillos cuando se le ocurrió el nombre de su hija: Pickle.

Pese a su gran ocurrencia, no muchas personas en TikTok estuvieron de acuerdo con la ‘imaginación’ de esta mujer, tanto es así que no tardó en ser criticada: “Me van a odiar por su nombre, pero la llamaremos... Pickle”, habría dicho en el clip en total confianza, por lo que es oficial que la nueva integrante de la familia es una bebé ‘pepinillo’, por su traducción.

En medio de su divertido momento, esta mujer se mostró con sus otros hijos, cocinando o haciendo cualquier otra actividad; evidenciado a un hogar unido y lleno de vida.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios.