VIRAL: Ladrón se Convierte en "rata enjaulada" en intento de robo

Un intento de robo en una panadería se convirtió en una escena digna de la ficción, cuando el ladrón se encontró atrapado dentro del local debido a la ingeniosa reacción de la vendedora. La historia se volvió viral gracias a las cámaras de videovigilancia que capturaron el momento en que la valiente empleada se enfrentó al delincuente.

La cámara de seguridad en la panadería registró los eventos del pasado lunes 21 de agosto, alrededor de las 13:06 horas. El video muestra cómo un hombre vestido con una playera azul, pantalón oscuro y tenis negros entra al establecimiento, aparentando hablar por teléfono mientras saca un arma blanca de la cintura.

Te puede interesar: VIDEO: Pareja de ancianos incendia las redes al perrear al ritmo del reggaetón en una fiesta



Cuando el ladrón llega al mostrador y revela sus intenciones, la vendedora reacciona con sorprendente rapidez. A pesar del peligro, ella responde diciendo un firme "No, no, no, no...".

El ladrón exige el dinero y el teléfono del negocio, mostrándose desafiante frente a la cámara mientras comete el delito. Sin embargo, la empleada toma una decisión audaz: sale detrás del mostrador y se dirige a la puerta de vidrio, indicando con calma "ahí está" antes de bajar la cortina, dejando atrapado al ladrón en el interior.

La situación se torna cada vez más desesperante para el asaltante, quien intenta infructuosamente abrir la puerta y elevar la cortina.

Sus esfuerzos por encontrar una salida lo llevan a estrellarse contra la puerta y a mover muebles en busca de una escapatoria.

Se vuelve viral video de ladrón atrapado por empleada de pastelería en #Campeche. Aunque entró muy envalentonado, terminó gritando "mamita ayúdame".

Finalmente, se entregó a las autoridades. ������ pic.twitter.com/v5GCsNDQMF— Mariana Ulloa (@UlloaMariana) August 23, 2023

En un intento final, el ladrón agarra un extintor y se dirige a la parte trasera del establecimiento, donde se observa en otra grabación cómo sube a una mesa para alcanzar una ventana y romper el vidrio antes de huir.

Aunque las autoridades aún no han anunciado su detención oficial, se ha rumorado que el ladrón fue capturado y entregado a las autoridades gracias a la rápida respuesta de la mujer, quien alertó a la policía tras salir del negocio.

La valiente y astuta reacción de la vendedora ha sido ampliamente elogiada en línea. Mientras algunos sugieren que merece el título de "empleada del mes", otros van más allá y proponen la idea de convertirla en socia del negocio en reconocimiento a su valentía.