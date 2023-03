VIRAL: Joven sorprende a su novia con serenata, el mariachi era su ex

HERMOSILLO, Sonora.- En Instagram se volvió viral la confesión de un joven influencer quien relató un momento muy incómodo que vivió al llevarle serenata a su exnovia.

Asegura la peculiar escena ocurrió sin él, saberlo y no le quedó más que aguantar.

Viral

Mediante un live de la cuenta @soyrickyserrano habló abiertamente sobre el tema de las ex parejas y ahí mismo relató el momento triste que pasó.

El momento triste fue que la serenata tuvo que llevarla a casa de su ex novia con su nuevo novio, “fue súper incómodo y la neta no sé si lo hizo a propósito, pero me dio bien en la mad**”, comentó.

También señaló que debido al contrato que hizo previamente no pudo retirarse del lugar y no le quedó más que cantar.

“Tenía muchas ganas de llorar, pero ni modo así es la vida de los músicos”, finalizó.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 6 mil reproducciones y cientos de comentarios.

