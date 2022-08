VIRAL: Joven 'salva' a amigo de que su novia le revisara el celular

MÉXICO.- En las parejas, revisar el celular sin consentimiento puede ser una mala decisión.

Por ello, se viralizó un video en donde una joven está a punto de revisar el celular de su pareja cuando inesperadamente lo salva 'la campana'.

Viral

En la escena hay varios hombres y mujeres comiendo en una mesa de restaurante.

Todo iba bien hasta que una mujer decidió tomar el celular de su novio para comenzar a revisarlo.

Sin que lo esperara, el amigo del hombre salió en defensa y tomo el celular y lo tiró sobre un recipiente con agua.

Prefirió mojar el dispositivo antes de que la novia de su amigo lo revisara. Todos los que estaban en la escena quedaron sorprendidos por lo ocurrido.

Para acompañar el clip utilizaron la canción "El Rescate" de Grupo Marca Registrada con Junior H, en donde justo se habla de que ‘cacharon’ en algo negativo. "Compa, me cayó un ángel del cielo, no tiene balas el fierro, ya todas se me acabaron...", dice la canción.

El video ya acumula más de 15 millones de reproducciones.