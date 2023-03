VIRAL: Joven revela que usa una barba artificial cuando camina sola por la calle de noche

HERMOSILLO, Sonora.- Una joven llamada Marina se ha viralizado en TikTok después de aplicar un peculiar truco cuando camina por la calle de noche.

Asegura, usa una barba artificial e hizo que los usuarios quedaran sorprendidos.

Viral

“Para los que no sabéis el porqué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, comenzó diciendo en el clip.

“Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, agregó Marina, quien después se animó a colocarse la mencionada barba artificial para mostrar a sus seguidores cómo le queda.

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”, expresó y después aseguró que hay veces que se olvida que la trae puesta y dura horas con ella.

La joven ha recibido muchos comentarios positivos de muchas personas y hubo quienes señalaron que era un excelente truco.

Otras, en tanto, lamentaron que algunas tengan que usar una barba artificial para sentirse seguras.

