VIRAL: ¡Insólito! A repartidora le pareció poca la propina que le dejaron por el delivery y se llevó la comida

HERMOSILLO, Sonora.- Se hizo viral la historia de una repartidora de una empresa de delivery en Estados Unidos, se enojo con un cliente tras enterarse de que solo le daría 8 dólares como propina.

Su reacción quedó grabada por la cámara de seguridad y causó asombro en las redes sociales.

Viral

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se escucha la conversación que el hombre tuvo con la conductora, luego de que ella permaneciera en la puerta de su vivienda tras llegar con la comida. “¿Puedo hablar contigo?”, preguntó la mujer, que se encontraba trabajando para la plataforma DoorDash. “Creo que no te has dado cuenta de dónde he venido, así que necesito conversar contigo”.

Según la repartidora, condujo cerca de 40 minutos. Entonces, el hombre responde que el lugar en el que hizo su orden está a unos 15 o 20 minutos en auto, cosa que la mujer negó, pues está a “12 millas y media” de distancia.

“Opino que necesita ajustar su propina para hacerlo bien”, dijo la mujer. “¿Qué diablos estás buscando?”, respondió el cliente, lo que desató la furia de la trabajadora. “Voy a llevar la comida de regreso”, respondió, mientras toma el pedido y se retira del sitio.

 

El clip, subido a YouTube, ha sido visto más de 800 mil veces, se viralizó y desató debate entre los usuarios.