VIRAL: "Evítenos la pena de regresarla a su casa", escuela pide a madres de familia no usar ropa 'sexy'

MÉXICO.- Se hizo viral una publicación en redes donde aparentemente una escuela colocó un cartel en el cual pidió a las mamás que cuando vayan por sus hijos a la escuela vistan de forma 'adecuada'.

También se les piden que no usen blusas escotadas, transparentes o de tirantes, por petición de la escuela.

“Atención, Sras. Madres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No mini short, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes”, se lee en el cartel.

Dicha situación generó mucha controversia en redes sociales pues la mayoría de la gente consideró que el mensaje era inapropiado.

Sin embargo, hubo quienes estuvieron de acuerdo con que el colegio hiciera dicha solicitud pues deben mantener buenos principios y valores.

Hasta el momento no se sabe exactamente en que escucha se colocó el cartel.

Anteriormente se había viralizado un caso de una maestra que fue acusada por las madres de los alumnos de 'distraer' con su sensualidad a los estudiantes.