VIRAL: Despiden a joven tras quejarse de su trabajo en una cafetería

HERMOSILLO, SON.- En los últimos días, la historia de una joven se ha vuelto viral después de que compartiera su experiencia de ser despedida de una cafetería tradicional.

La protagonista, a través de su perfil en redes sociales, expresó su molestia por sentirse constantemente vigilada por sus jefes.

"De las cosas que me molestan, la hipervigilancia. ¿Hay cámaras en el establecimiento? Pues no, ¿qué los jefes están todo el día eh? Tened cuidado que os estamos viendo. Bueno, pues un besazo. ¿Qué te digo? Me echo en la vitrina un rato y me miras y me haces unas fotos. ¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sé que me estás vigilando", mencionó la joven en su publicación.