VIRAL: Denuncian a jóvenes por conseguir entradas VIP robadas para concierto

HERMOSILLO, Sonora.- Hoy en día las redes sociales son usadas con muchos propósitos y algunos usuarios las utilizan para hacer algún tipo de denuncia o buscando personas.

Como es el caso de una mujer quien

utilizaron unos boletos que le habían robado de un concierto.

Viral

“Buenas tardes, alguien que conozca a estas 2 chicas? Y me, mande captura de su Facebook? OJO, No es para nada malo, solo quiero preguntar cómo consiguieron 2 BOLETOS VIP para un concierto, ya que yo los compré directamente en el Hotel Real Inn y me los robaron”, publicó Adriana.

Buenas tardes, alguien que conozca a estas 2 chicas ? Y me mande captura de su Facebook?

OJO No es para nada malo, solo quiero preguntar cómo consiguieron 2 BOLETOS VIP para un concierto ya que yo los compré directamente en el Hotel Real Inn y me los robaron… 1/2 pic.twitter.com/L4SHlwCis8— Adriana *La Café* (@NoSoyAdrianaU) April 4, 2023

Después continuó dando su explicación sobre la razón por las que buscaba a las chicas y quería comunicarse con ellas.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se viralizó y acumula más de 3 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas esperando el desenlace de la historia y se preguntaban si había encontrado a las chicas.

"Me es necesario conocer el desenlace de esta historia", "Nos cuentas a todos, por favor. Que conste que yo no busco el chisme, el chisme me busca a mí", "Te sigo necesito saber en qué quedo este asuntito" son algunos de los comentarios que se leen.