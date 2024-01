VIDEO: tienda de ropa recrea las eras musicales de Taylor Swift con un lindo conjunto de vestidos

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- En el mundo de la música pop, Taylor Swift no solo es conocida por su éxito y popularidad, sino también por su capacidad única de reinventarse y expresar sus emociones a través de la música. Su influencia en millones de fans alrededor del mundo se destaca por su mensaje de empoderamiento, autenticidad y creatividad.

Recientemente, la tienda de ropa All The Rage Store decidió rendir homenaje a la diversidad artística de Swift de una manera creativa y viral en la plataforma TikTok. Especializada en vestidos para ocasiones especiales, la tienda lanzó un vídeo hace dos días en el que una modelo exhibe con estilo un vestido correspondiente a cada "era" de Taylor Swift.

El vídeo se hizo viral rápidamente gracias a los fans de Taylor Swift.

Para aquellos que siguen la carrera de Swift, cada álbum representa una "era" distinta, marcada por una estética única. Este enfoque distintivo no solo ha capturado la atención de los fans, sino también la de la tienda All The Rage Store, que ha logrado traducir la esencia de cada álbum en prendas de vestir.

El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, acumulando más de 8 millones de reproducciones y obteniendo más de 1.4 millones de "me gusta" en tan solo dos días.