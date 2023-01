VIDEO: perro rescató a su dueño y a un gato de morir en incendio

Un perrito se convirtió prácticamente en un heroe, luego de salvar a su dueño de un fatal accidente, pues su casa estaba ardiendo en llamas. Pero eso no lo es todo, si no que “Chiquito” volvió a ingresar a la casa que se estaba incendiando para rescatar al gato.

El incidente ocurrió en una localidad de Argentina; Gabriel Gómez, quien es dueño del can, comentó al medio de comunicación Todo Noticias que su mascota fue quien lo salvó de morir... “Me salvó la vida, volví a nacer”, aseguró.

El señor contó que luego de llegar a casa del trabajo, se acostó a ver televisión y se quedo dormido, justo en ese momento ocurrió un corto circuito.

“En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le puse atención”, indicó Gabriel, que perdió la conciencia luego de intoxicarse por la inhalación de humo y monóxido de carbono.

Un gran rescate

Pasaron minutos, hasta que apareció Chiquito, su rescatista, Gómez comenta: “Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, y agregó, “yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”.

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, afirmó.

Luego de despertar, se acerco a la ventana y vio a unos niños jugando entre los cuales estaba su sobrino, diciendo que pidiera ayuda. Gracias a esto, los vecinos pudieron romper las ventanas de su casa y rescatarlo.

Mientras todo esto ocurría, Chiquito volvio a ingresar a la casa, pero en esta ocasión para rescatar al gato que el dueño había adoptado hace unos cuantos días.

“Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, aseguró Gabriel, quien por ahora duerme en un contenedor ya que no tiene dónde vivir.