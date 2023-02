VIDEO: Turista le tira mercancía a vendedor de empanadas en Tulum por cobrarle 500 pesos

Se viralizó un vídeo a través de TikTok donde se muestra una acalorada discusión entre un vendedor de empanadas y una turista, los cuales se encontraban frente a la playa.

Al parecer la mujer perdió su paciencia contra el vendedor, luego de que este le vendiera una empanada a la mujer, y luego se la cobrara en 500 pesos mexicanos.

La mujer, muy furiosa, estalló contra el vendedor ante el enojo y reaccionó con violencia, tirándole todo la venta de empanadas al vendedor.

El clip ha ocasionado un debate entre los internautas, y son algunos los que apoyan a la mujer a la que justifican los internautas por solo haberse defendido ante el abuso del vendedor.

Fue a través de la cuenta de TikTok -@alexrs4- quien publicó el polémico vídeo entre la discusión de la mujer y el vendedor de empanadas. En la descripción del clip se puede leer “vendedor le cobra 500 pesos por una empanada a turista en Tulum y esta le tira el producto”.

En el registro se aprecia a la turista en una pelea con el vendedor de empanadas, mientras que él intenta calmarla y le chifla, la mujer le grita reclamándole “dame mi dinero, me estafó”.

El hombre se muestra asustado por la reacción de la mujer, quien empieza a gritar por ayuda e intenta con fuerzas que la mujer no le tire las empanadas de su venta del día.

En el video se puede escuchar como el vendedor le dice a la mujer “quién me va a pagar esto” a lo que ella le responde “eres un abusivo”.

En algún momento de la discusión, el hombre coloca la caja de empanadas sobre la arena, y es ahí cuando la mujer aprovecha para tomarlas y tirarlas sobre la arena.

Luego de esto, la turista se aleja del lugar, mientras que el vendedor se queda chiflando y continúa pidiendo ayuda.

Luego de hacerse viral, fueron varios los usuarios quienes estuvieron de lado de la turista, ya que comentan que en Quintana Roo, y en especial en Cancún y en Tulum, los vendedores abusan de los turistas excediendo los precios de sus productos en venta, incluso algunos comentaron que hubiesen hecho lo mismo en su situación.

“Bien hecho, señora”; “En lo personal me parece justo lo que hizo la señora, mínimo si no le van a regresar su dinero sabe que ya se las cobró”; “Aplauso pa la doña”; “Yo también lo hubiera hecho si me hubiera cobrado $500 jajaja”; “Estuvo bien, a mí en Tulum me quisieron estafar de igual manera de recién 50 pesos MX y después te quieren cobrar en dólar”; fueron algunos de los comentarios que realizaron los internautas en el clip.