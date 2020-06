VIDEO: Tiburón arrebata aleta a joven buzo

Un aterrador momento vivió el joven Lachlan Pye luego de que un tiburón le arrebate del pie su aleta. Esto mientras buceaba en el mar de Australia. Lo ocurrido circula en Facebook.

Él pescaba en la costa norte de Queensland y se filmó a fines del mes pasado cuando un tiburón de once pies se le acercó peligrosamente.

“Tomé el tiro fácil y empecé a subir de inmediato. Cuando subí, el tiburón se me pegó. Salió de la nada”, afirmó el protagonista de esta historia.

Lachlan Pye logró grabar lo ocurrido con una GoPro y luego ha compartido en Facebook una serie de instantáneas que muestran el minuto a minuto del incidente, indica Mag.

“El tiburón se me acercó, me partió la aleta por la mitad y me la sacó del pie”, añadió en el posteo de la red social Facebook.

Efectivamente, las fotos dejan ver cómo el peligroso animal aprieta sus mandíbulas sobre una aleta.

El posteo de Facebook recopila una serie de curiosas reacciones de parte de los seguidores de Pye. “Me alegra que aún conserves las piernas. Es mejor moverte cuando hay un tiburón cerca”, le dijo uno.

“¡Estuvo cerca!”, le dijo otro.

Pye afirmó que, pese a que vivió de cerca el peligro, planea seguir buceando y pescando en Australia.