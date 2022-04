VIDEO TIK TOK: Empleados fueron ‘obligados’ a grabar un TikTok para cobrar sus sueldos

HERMOSILLO, Sonora.- Sabemos en que Tik Tok las canciones se vuelven pegadisas y no nos las podemos sacar de la cabeza en un tiempo, un trend que se ha vuelto muy popular es del de 'My Name Is' del grupo infantil D Billions, conformado por 'Chiky', 'Cha-Cha', 'Boom-Boom' y 'Lya-Lya'. Es muy popular entre los jovenes tiktokers.

Tal es el caso de unos trabajadores de la cadena delivery que fueron 'obligados' a bailar la coreografia de la pegadosa canción o no cobrarian su sueldo a fin de mes.

Tal y como se aprecia en el video, el entusiasmo de los jovenes era nulo pero si muy divertido a los espectadores.

Cuando el jefe dice que si no participan en el Tik Tok no pagará" se lee en la descripción.



El video fue subido el pasado 21 de marzo y ya registra 3 millones de reproducciones y 247 mil likes.

No cabe duda que estos chicos le pusieron su ritmo al carateristico baile y supieron cobrar el sueldo y generar vistas en su video.