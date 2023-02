VIDEO: Se come un chicle con envoltura para comprobar reto viral

Uno de las últimas tendencias que se ha vuelto viral a través de Tik Tok, ha sido porque varios usuarios aseguran que el chicle Trident es comestible con todo y su envoltura.

Así que para comprobar la teoría de si es o no comestible, un tiktoker realizó la prueba para comprobar si es verdad.

Fue Rafael Silva, quien a través de su cuenta -@rafael-silva2k- compartió el experimento en el que se observa como toma uno de los chicles trident con su envoltura y lo introduce en su boca.

El joven comentó en el clip que necesitaba comprobar el rumor de que el papel del chicle está hecho de “papel arroz y es totalmente comestible”. El creador de contenido, luego de unas cuantas masticadas al chicle, señaló “si era cierto, es real”, sobre que el papel es comestible.

Y aunque en el video se puede ver claramente al joven consumiéndolo así, algunos usuarios siguen sin creer que esto sea verdad. Por lo que algunos lo tomaron con gracia.

El video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

“A ver comete el puro papel sin chicle!?”; “Tú eres de los q se come la plastilina solo por q dice q no es tóxica?”; “Es falso trident no ha hecho tal declaración”; “Yo usaba para tirar los chicles”; son algunas de las reacciones de los internautas.