VIDEO: Profesor explota contra padres porque sus alumnos no saben sumar ni restar

PUERTO RICO.- Se volvió viral un profesor que compartió un video el cual causo polémica en las redes sociales debido a sus declaraciones.

Acusó a los padres de familia por el bajo nivel académico de sus hijos, pues algunos no saben ni sumar ni restar.

Viral

También recomendó no darles total acceso a las redes sociales pues asegura les quita demasiado el tiempo y no los dejan concentrase.

“Estudiantes de décimo, 11 y 12 no saben restar y sumar. ¿Cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar y sumar? Y este mensaje no es para los estudiantes, es para los padres. Aquí los verdaderos responsables son los papás”, confesó.

Como era de esperarse el video llamó la atención de millones de usuarios en redes quienes están de acuerdo con el docente, sin embargo hubo otros que cuestionaron sus señalamientos.