VIDEO: Niño de 5 años con displacia septo-óptica canta "My Heart Will Go On" en el funeral de su bisabuela y conmueve a internautas

INDIANA.- Un niño de cinco años conmovió muchos corazones al momento de mostrar su amor por su difunta bisabuela cantándole su canción favorita, "My Heart Will Go On", en su celebración de la vida.

A Bentley Cunningham, el pequeño niño en edad preescolar, le encanta cantar y disfrutaba especialmente hacerlo con su nana, como él la llamaba, Diana Ginsberg.

Ginsberg, la bisabuela de Bentley, siempre había amado la canción de amor de Celine Dion de 1997, la cual interpretaba para la madre de Bentley, Stormy Bonds, cuando era pequeña, según contó Bonds en una entrevista a Fox News Digital.

Ginsberg fue como una segunda madre para el pequeño Bentley y los dos tenían una relación muy especial, agregó Bonds.

Una unión especial con su bisabuela

Cuando Bentley escuchó por primera vez "My Heart Will Go On", o "La canción de Titanic", como él la llama, no podía dejar de cantarla, sobre todo al lado de su nana, explicó Bonds.

Después de que Ginsberg muriera por causas naturales el 12 de enero, Bentley continuó cantando la canción en su memoria, e incluso se la atribuyó a ella. Él decía que la canción "suena como la voz de un ángel", y desde que Ginsberg murió, ella era ese ángel que cantaba la canción con él, dijo.

Mi nana está cantando esta canción en el cielo en este momento, y es una cantante muy buena", dijo Julie Bonds, la abuela de Bentley, a Fox News Digital.

Mientras todos se preparaban para la celebración de la vida de Nana, que se llevaría a cabo en Indianápolis el 26 de enero, la tristeza comenzó a abrumar a la familia, pero el canto de Bentley en la casa ayudó a aligerar el ambiente.

Bentley incluso accedió a cantar la canción en el evento conmemorativo, dijo Stormy Bonds, donde deleitó y llenó los corazones de todos los asistentes.

Un niño maravilla

Bentley sabía cada palabra de la canción, lo que resultó ser un logro increíble para el niño de 5 años con displasia septo-óptica. Es un trastorno del desarrollo temprano del cerebro y los ojos, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU.

Fue diagnosticado al nacer después de ser transferido a Riley Children's Health en Indianápolis, dijo Bonds.

Bentley tiene las tres características de la displasia septo-óptica, lo cual Bonds describió de la siguiente manera:

Su glándula pituitaria no está conectada con el cuerpo, por lo que no recibe las hormonas que necesita para crecer. Su cuerpo es muy pequeño, lo que provoca algunos retrasos en el desarrollo, y sus nervios ópticos son muy pequeños, lo que significa que está completamente ciego del ojo derecho y tiene poca visión en el izquierdo".

Bonds dijo que a pesar del diagnóstico de Bentley, su hijo ha desafiado las probabilidades. (Facebook/ Stormy Bonds)hin

Bonds dijo que a pesar del diagnóstico de Bentley, su hijo ha desafiado las probabilidades.

"Nos dijeron que no iba a caminar, hablar o gatear, pero Bentley les demostró que estaban equivocados, por lo que cada pequeña cosa que ha hecho ha sido simplemente increíble", agregó

