VIDEO: Mujer sube a juego mecánico y su reacción se hace viral

Una vez más se ha viralizado un vídeo a través de redes sociales, luego que se registrara el momento exacto en el que una mujer ingresara a un juego mecánico y su reacción causara gracia a los usuarios.

En el clip, se puede ver a la mujer arriba de la atracción pidiendo ayuda, aunque la acción del juego no ha comenzado, la mujer se arrepintió casi de inmediato buscando bajar sin éxito.

“¡Ay no, me quiero bajar!”; “¡Dios mio, me quiero bajar!”, expresaba la mujer mientras un niño a su lado no podía dejar de verla y otra mujer no dejaba de reír.