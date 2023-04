VIDEO: Mujer denuncia que le quieren cobrar $20 por un pedido delivery cancelado porque el chef se cortó el dedo

HERMOSILLO, Sonora.- Muchas personas usan la plataforma de TikTok para contar malas experiencias que han pasado y deciden exponerlo al mundo

Por ello, ahora un joven llamada Sami Schubet alzó su voz para exponer a una empresa, que le estaban cobrando un importe injusto sobre un ‘accidente de cocina’ y su caso no tardó en impactar a todos los curiosos.

Viral

UberEats logró cargar a su cuenta $ 20 pendientes del pedido cancelado. Sami había pasado de la calma a la cólera, pues se mostró de acuerdo en un inicio con cancelar su pedido a sugerencia del conductor: “porque obviamente no van a hacer pedidos por este contratiempo”, recordó que escuchó. Pero lo más importante era que el ‘chef’ perdió un dedo ese día, según el chofer.

La tiktoker, ya más tranquila y reflexiva, habló sobre su tema de inicio a fin: “Recibí una notificación de la app diciéndome que recibí un cobro de 20 dólares por inconvenientes con el conductor y el restaurante”, explicó, ello la habría tomado por sorpresa y trató a cómo de lugar de tener un contacto directo con la empresa.

Aparentemente, el conductor no tenía el permiso de sugerir al cliente de ‘cancelar el pedido’, por lo que UberEats se negó a devolverle el dinero Sami, esto enervó su indignación: “Me dijeron que no podía basarme en la palabra de su conductor”, lo que puso en duda el criterio de la compañía.

“Bueno, no recibí ningún servicio. No había comida en mi puerta. El restaurante obviamente está pasando apuros en este momento y no me van a dar comida y su conductor no me la va a dar”, criticó Schubert, pues ella habría llevado el caso a su banco y hasta las últimas consecuencias a fin de recibir una compensación que valga la pena.