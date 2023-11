VIDEO: Madrina de bautizo se viraliza por baile en fiesta y es elogiada por su belleza: "La madrina más sensual"

TikTok ha sido testigo de la rápida fama de Jessica Chavarria, quien se ha ganado el título de "la madrina más sensual de todo internet" gracias a su participación en un bautizo que compartió en un video de 10 segundos.

En la grabación, la internauta mostró su compromiso y respeto por la ceremonia religiosa, así como su entusiasmo en la fiesta posterior.

Jessica compartió dos videos en los que se le ve vestida de manera elegante y apropiada tanto para la misa como para la celebración, lo que generó elogios de los espectadores.

Su pasión al bailar también quedó patente en la grabación, lo que le ha valido aún más reconocimiento en la plataforma.

Se viralizó rápidamente en redes sociales

La publicación de Jessica se volvió viral y ha acumulado más de seis millones de reproducciones en poco tiempo.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, elogiando su respeto por la ceremonia y su elección de atuendos. Algunos de los comentarios incluyen frases como "Ella sabe respetar la ceremonia, buen ejemplo", "Me gustó cómo se vistió para la misa y la fiesta", “Quiero una madrina como ella”, etc.

El video de Jessica no sólo le otorgó fama en TikTok, sino que miles de personas comenzaron a seguirla en la plataforma, y su creciente popularidad la ha convertido en una sensación en la famosa aplicación de videos cortos.

