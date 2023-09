VIDEO: Madre llora por tener que pedirle a su hijo de 22 años dinero para gasolina

HERMOSILLO, SON.- Una emotiva escena se viraliza en TikTok, donde una madre abrumada por la situación con su hijo de 22 años rompe en llanto al compartir su historia. La mujer, quien se convirtió en madre a los 17 años, se desahoga frente a la cámara mientras relata los desafíos que enfrenta debido a la negativa de su hijo a ayudar con los gastos de gasolina.

La madre, visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, comparte su experiencia de llevar a su hijo a la escuela y al trabajo todos los días. Sin embargo, cuando le pidió a su hijo que contribuyera económicamente para la gasolina del automóvil, este se negó.

Con una voz quebrada, la madre expresó sus sentimientos de frustración y cuestionó si estaba equivocada al pedirle a su hijo que compartiera la responsabilidad de los gastos del vehículo.



"Tengo un hijo de 22 años. Lo tuve a los 17. Cometí muchos errores como una madre adolescente; le pido para la gasolina, él reniega y no me ayuda. ¿Está mal que le pida para la gasolina? Yo lo llevo y lo traigo del trabajo; él no quiere aprender a manejar, no quiere hacer nada", lamentó.