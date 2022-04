VIDEO: Lección de amistad, niño anima a otro en juego y conmociona las redes

ARGENTINA.- Ser líder no es para cualquiera y menos tratandose de niños y juegos, hay que tener disciplina y palabra firme y siempre ver por tu equipo.En un vídeo que se ha viralizado demuestra que hay capitanes desde muy jóvenes.

Viral

En el viral video se puede apreciar como dos niños de entre los 12 años se encuentran en un juego de rugby, y al momento de haber fallas en el juego, el 'jefe' decide intervenir y darle una plática motivacional a su jugador.

¡Son todos más grandes que yo, son más altos que yo!", llora uno.

Esto es rugby!!! pic.twitter.com/PcKbFHXZMq — Sindicato Argentino de Forwards (@RugbySindicato) April 23, 2022

Para el asombro de la gente que se encontraba en el campo la plática digna de una persona mayor de como un niño motiva a otro niño se ha hecho popular y es que las conmovedoras palabras le sirve de mucho.

En las redes los usuarios se muestran conmovidos al ver tan lindas palabras que salen del peculir niño y comentarios como "Es el mejor amigo de la historia" quedan grabados en la publicacion ya antes hecha.

No cabe duda que el compañerismo no sabe de edad y siempre es buena idea darle una motivacion a alguien no importa las circunstancias.