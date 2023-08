VIDEO: Hombre impide boda de su exnovia y escapan juntos

Hermosillo, Sonora. - Un inusual episodio tuvo lugar recientemente en una iglesia de la comunidad de Chone, ubicada en la provincia de Manabí en Ecuador. Un joven venezolano irrumpió en la ceremonia de una boda para impedir que su exnovia contrajera matrimonio con otro hombre, en un gesto que fue registrado en video y se volvió viral en las redes sociales.

El conmovedor incidente fue capturado por la usuaria de TikTok @isabella50370, quien compartió las imágenes que rápidamente se difundieron en diversas plataformas en línea. En el video se puede observar al joven de rodillas frente a la iglesia, suplicando a su exnovia que no continúe con la boda.

“Tú me prometiste amor, por favor no te cases (…) el amor es de los dos no de tu papá”, expresó el joven en medio de la tensión y las miradas atónitas de los presentes. A pesar de sus súplicas, algunas personas intentaron persuadirlo para que se retirara del lugar.

La mujer, vestida de blanco como es tradicional en las bodas, no pudo contener sus lágrimas y confesó que sus sentimientos hacia el joven también eran profundos. Sin embargo, reveló que su relación estaba prohibida debido a la oposición de su padre, quien la había forzado a casarse con otro hombre.

Mujer huye con su ex novio el día de su boda

Mientras los invitados intentaban convencer a la novia de continuar con la boda, sus palabras parecían caer en oídos sordos. La situación llegó a un punto culminante cuando, la mujer abandonó la ceremonia y abordó un taxi que la esperaba fuera de la iglesia. Se encontró con el joven venezolano y ambos se marcharon juntos.

El prometido de la novia, evidentemente desconcertado y molesto, buscó respuestas a la partida repentina de su prometida. Sin embargo, ella dejó claro que no estaba dispuesta a casarse y que lo hacía en contra de su voluntad debido a la presión por parte de su padre. Tras un forcejeo, la novia se alejó corriendo del lugar, seguida por su exnovio y el padre de la novia.

La emotiva escena dejó a los presentes perplejos y divididos entre emociones. Algunos expresaron simpatía por la pareja que luchaba por su amor, mientras que otros trataban de mantener la calma y la tradición en medio del caos.