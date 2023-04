VIDEO: Joven fue testigo de supuesta actividad paranormal en una oficina

HERMOSILLO, Sonora.- Muchas veces, en los trabajos, hay horarios que son de noche o madrugada e implica que estén los trabadores despiertos a altas horas de la noche.

Por ello, ahora un joven fue testigo de una supuesta actividad paranormal en su centro de labores.

Viral

David Pineda se llevó el susto de su vida, como él mismo afirma, al ser testigo de una supuesta actividad paranormal al quedarse trabajando de madrugada en su oficina.

En un principio, el joven pensó que lo había botado intencionalmente o quizás lo dejó al filo del escritorio, por lo que fue en busca de una escoba para recoger los pedazos.

Todo parecía normal hasta ese momento, pero la historia tuvo un giro inesperado cuando una de las sillas de la oficina se movió por sí sola. Pineda dejó de barrer y se retiró a su casa, dejando todos sus pendientes.

“Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos”, escribió en Twitter.

Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos. �� pic.twitter.com/QGsGulkX3Y— David Pineda (@DavidPinedaVa) April 17, 2023



Como era de esperarse, el video tuvo miles de reproducciones y cientos de comentarios de personas asombradas con las imágenes.